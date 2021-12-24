Süresiz nafakaya ilişkin üst üste önemli açıklamalar geldi. Boşanmış vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği konuya ilişkin önemli bir çalışma söz konusu. İşte konuyla ilgili yapılan son açıklamalar ve son durum...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!



"Temennimiz odur ki bu yıl içerisinde bu problemi çözelim. Kadınların mevcut haklarından geriye gidilebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Tüm tarafları koruyacak, çocuğu da gözetecek usul geliştireceğiz. Herkesin içine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlgili bakanlıklarımız titiz bir istişare ve fikir teatisini yürütüyor. 2022'de nafakayı da içine alacak şekilde boşanma hukukuna ilişkin konuları yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde ele alacağız"