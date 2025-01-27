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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sur canisi dosyasına takipsizlik | Son dakika haberleri

        Sur canisi dosyasına takipsizlik

        İstanbul'da, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadını vahşice katleden, daha sonra intihar eden Semih Çelik hakkındaki dosya kapandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...

        Giriş: 27.01.2025 - 19:04 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:04
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        Sur canisi dosyasına takipsizlik
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        İstanbul Fatih'teki Surlarda 4 Ekim 2024’te İkbal Uzuner’i, Eyüpsultan’daki evinde Ayşenur Halil’i bıçaklayarak öldüren ve surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik dosyasına savcılık takipsizlik kararı verdi.

        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
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