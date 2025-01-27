Sur canisi dosyasına takipsizlik
İstanbul'da, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadını vahşice katleden, daha sonra intihar eden Semih Çelik hakkındaki dosya kapandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...
Giriş: 27.01.2025 - 19:04 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:04
İstanbul Fatih'teki Surlarda 4 Ekim 2024’te İkbal Uzuner’i, Eyüpsultan’daki evinde Ayşenur Halil’i bıçaklayarak öldüren ve surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik dosyasına savcılık takipsizlik kararı verdi.
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