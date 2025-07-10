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        Haberler Gündem Güncel Süphan'da dağcılar için yol çalışması | Son dakika haberleri

        Aydınlar Belediyesi'nden Süphan Dağı'nda dağcılar için yol çalışması

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediyesi tarafından dağcılar için Süphan Dağı'nda yol çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:17
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          Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve dağcıların vazgeçilmez mekânları arasında yer alan Süphan Dağı'nda, Aydınlar Belde Belediyesi tarafından yol çalışması başlatıldı.

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          Çalışma, dağcıların 2 bin 900 rakıma kadar zorluk çekmeden araçlarıyla çıkabilmesini sağlayacak. Dağcılar, çalışmayı yürüten belediye ekiplerine teşekkür etti.

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          Açıklamalarda bulunan Rehber Nurullah Gülaçar, 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın 2 bin 900 rakımına kadar Aydınlar Belde Belediyesi tarafından yol çalışması yapıldığını belirterek, "Yerli ve yabancı dağcıların fazla zorluk çekmeden ilk kamp yerine ulaşmasını sağlamak için yapılan çalışmalar takdire şayandır. Süphan Dağı'nda yol açma çalışması başlatan Aydınlar Belediyesine teşekkür ederim. Tırmanış için bölgeye gelen dağcılar, belediye sayesinde hiçbir zorluk çekmeden tırmanış yapıyor" dedi.

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