Açıklamalarda bulunan Rehber Nurullah Gülaçar, 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın 2 bin 900 rakımına kadar Aydınlar Belde Belediyesi tarafından yol çalışması yapıldığını belirterek, "Yerli ve yabancı dağcıların fazla zorluk çekmeden ilk kamp yerine ulaşmasını sağlamak için yapılan çalışmalar takdire şayandır. Süphan Dağı'nda yol açma çalışması başlatan Aydınlar Belediyesine teşekkür ederim. Tırmanış için bölgeye gelen dağcılar, belediye sayesinde hiçbir zorluk çekmeden tırmanış yapıyor" dedi.