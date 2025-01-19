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        Haberler Dünyadan 'Superman' Henry Cavill baba oldu - magazin haberleri

        'Superman' Henry Cavill baba oldu

        'Superman' rolüyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Henry Cavill'in bebeği oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:26
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        'Superman' baba oldu
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        'Justice League' ve 'Zack Snyder’s Justice League' filmlerinde canlandırdığı 'Superman' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Henry Cavill, baba oldu. 41 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi Natalie Viscuso'nun ilk çocuklarının dünyaya geldiği öğrenilirken; bebeğin adı, cinsiyeti veya doğum tarihi dâhil olmak üzere başka hiçbir ayrıntı paylaşılmadı.

        Natalie Cavill ile Natalie Viscuso çiftinin Avustralya'da bebek arabasını kullanırken görüldüğü fotoğrafları çekildi.

        İngiliz oyuncu Henry Cavill, şu sıralar 'Voltron' filmini çekmek için Avustralya'da bulunuyor.

        Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin New York galasında hamilelik haberini vermiş, "Çok heyecanlıyız" demişti.

        Cavill ile 34 yaşındaki Natalie Viscuso, 2021 yılında Instagram'da paylaştıkları kareyle birlikteliklerini ilan etmişti.

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        #Henry Cavill
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