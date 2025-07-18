Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Superman'de en çok kimin kazandığı belli oldu - magazin haberleri

        Superman'de en çok kimin kazandığı belli oldu

        Superman kadrosunun en çok kazanan üyesi belli oldu. Tüm oyunculara yönetmen James Gunn'dan daha az ödeme yapıldığı anlaşılırken, en çok kazanan oyuncunun baş karakter Superman'e hayat veren David Corenswet olmaması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        En çok kimin kazandığı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni çekilen 'Superman' filmi oyuncu kadrosunun maaşları belli oldu. DC Sinematik Evreni'ni yeniden başlatan ve merakla beklenen çizgi roman uyarlaması olan filmde, tahminlerin aksine en çok kazanan, baş karakter olan Çelik Adam değil.

        Superman yıldızı David Corenswet ve filmde Lois Lane karakterine hayat veren Rachel Brosnahan'ın filmden 750'şer bin dolar kazandığı öğrenildi. Superman'in azılı düşmanı Lex Luthor karakterini canlandıran Nicholas Hoult'un ise 2 milyon dolar maaş aldığı ortaya çıktı. Her üç oyuncunun da Superman'in gişe performansına bağlı olarak ikramiye almaya hak kazandığı bildirildi. Ancak bu ikramiyelerin kesin tutarı bilinmiyor.

        REKLAM

        Geleneksel olarak, oyuncu maaşları her oyuncunun ekran süresine değil, popülerliğine ve filmografisine bağlı olarak belirleniyor. David Corenswet, Superman'in başrol oyuncusu ve DC Sinematik Evreni'nin ilk kez yüzü oldu. Kariyeri Superman'den önce de yükselişteydi, ancak Corenswet'in önceki film ve TV projelerinin çok azı DC Sinematik Evreni'ndeki ilk rolü kadar öne çıktı. Nicholas Hoult'un ise 'X-Men' serisi, 'Mad Max', 'Nosferatu' ve 'The Menu'deki rolleri onu daha önce yıldızlar listesine eklemişti.

        David Corenswet ve Rachel Brosnahan, Los Angeles galasında

        Filmin yapımı 225 milyon dolara, dünya çapında pazarlanmasıysa 125 milyon dolara mâl oldu. Yapımın en çok kazanan ismi, yazar ve yönetmeni James Gunn oldu ve filmden 15 milyon dolar kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #superman
        #film
        #bütçe
        #en çok kazanan oyuncular

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Habertürk Anasayfa