Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Konyaspor - Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Konyaspor, lider Galatasaray’ı konuk edecek. Hafta Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlanacak.
Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
17 Mart Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray
18 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor
19 Mart Pazar
16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü
16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe