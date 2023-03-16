Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Süper Lig’de 26. hafta yarın başlayacak

Süper Lig’de 26. haftada hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak

Giriş: 16.03.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig’de 26. hafta yarın başlayacak
İHA

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Konyaspor - Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Konyaspor, lider Galatasaray’ı konuk edecek. Hafta Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlanacak.

Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray

18 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor

19 Mart Pazar
16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü
16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AK Parti, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı
AK Parti, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı
Amasra'da maden ocağındaki yangın yeniden başladı
Amasra'da maden ocağındaki yangın yeniden başladı
Kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar!
Kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar!
PKK helikopteri nereden buldu?
PKK helikopteri nereden buldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.