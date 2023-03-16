Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Konyaspor - Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Konyaspor, lider Galatasaray’ı konuk edecek. Hafta Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlanacak.

Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

17 Mart Cuma

20.00 Konyaspor - Galatasaray

18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor

19 Mart Pazar

16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü

16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe