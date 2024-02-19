Süper Lig VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? VAR kayıtları nasıl ve nereden izlenecek?
Süper Lig VAR kayıtları taraftarların ve kulüplerin erişimine açılacak. Tartışmalı pozisyonların ardından gündem olan VAR kayıtları maçın hakeminin monitöre çağrıldığı pozisyonlar sesli ve görüntülü olarak izlenebilecek. Sporseverler için "Süper Lig VAR kayıtları ne zaman açıklanacak, nereden izlenecek?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, TFF'nin son dakika açıklamaları...
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İlk olarak 2018 yılında başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarının haftanın son maçının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Peki, Süper Lig VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? VAR kayıtları nasıl ve nereden izlenecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SÜPER LİG VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.
TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig'in 26. Haftasının sahada inceleme yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı .
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VAR KAYITLARI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı hayata geçiriyor. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.
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Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.