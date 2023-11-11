Süper Lig güncel puan durumu ve 12. hafta maçları
Süper Lig'de 12. hafta birbirinden zorlu maçlara sahne oluyor. Kasımpaşa evinde Kayserispor'a 4-3 mağlup olurken, Galatasaray Hatayspor deplasmanında ilk mağlubiyetini 3-1'lik skorla aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu, 12. hafta lig fikstürü ve maç sonuçları...
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Süper Lig heyecanı 12. hafta maçları ile devam ediyor. 12. hafta açılış maçında Trabzonspor Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, Ankaragücü Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig puan durumu ve 12. hafta maçları...
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SÜPER LİG 12. HAFTA
10 KASIM 2023 CUMA
Saat 20.00 Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Saat 20.00 Ankaragücü 0-4 Antalyaspor
11 Kasım 2023 CUMARTESİ
Saat 13.30 Kasımpaşa 3-4 Kayserispor
Saat 16.00 Alanyaspor 0-3 Gaziantep FK
Saat 16.00 Fatih Karagümrük 3-0 Sivasspor
Saat 19.00 Hatayspor 2-1 Galatasaray
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12 KASIM 2023 PAZAR
Saat 13.30 Pendikspor-Samsunspor
Saat 16.00 Beşiktaş-Başakşehir
Saat 16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor
Saat 19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe
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İşte güncel puan durumu