Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük kupasını aldı!
1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupasını aldı.
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupasını aldı.
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Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Fatih Karagümrük'lü futbolcular, kendilerini desteklemeye gelenlerle coşkuyu paylaştı.
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Kupa töreni için hazırlanan platformda hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Karagümrük'lü futbolcular ve teknik heyete madalyalarını verdi.
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Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu tarafından kupanın takım kaptanlarına takdiminin ardından Fatih Karagümrük'lü futbolcular, taraftarla büyük sevinç yaşadı.
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