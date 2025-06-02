Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi!
Trendyol Süper Lig'den 4 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi
Giriş: 02.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Onvo Antalyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'ın disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.
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