Süper Lig'de hakem karnesi!

ALİ ŞANSALAN KIRMIZIYI SEVİYOR

Süper Lig’de 22 defa düdük çalan Ali Şansalan, aynı zamanda en fazla kırmızı kartına başvuran isim olan öne çıktı. Şansalan, 4’ü çift sarıdan, 4’ü de direkt olmak üzere toplam 8 kez kırmızı kart gösterdi. 3’ü çift sarıdan 4’ü direkt 7 kırmızıyla Zorbay Küçük ile 4’ü çift sarı karttan 3 tanesi de direkt olarak yine 7 kırmızı kartla Burak Pakkan en çok kırmızı kart gösteren hakemler sıralamasında üst basamaklarda yer aldı.