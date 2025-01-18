Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Süleyman Saim Tekcan: Metin Erksan'ın Türkiyenin medarıiftiharı

        Süleyman Saim Tekcan: Metin Erksan, Türkiye'nin medarıiftiharı

        Ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, Türk Sineması'nın önemli yapıtlarından "Sevmek Zamanı" filminde rol aldığı Metin Erksan'ın Türkiye'nin medarıiftiharı sanat yönetmeni olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'nin medarıiftiharı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İmoga Koleksiyonundan "Sevmek Zamanı" isimli İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi dolayısıyla kente gelen Tekcan, Metin Erksan ve Türk Sineması'na ilişkin düşüncelerini anlattı.

        Resim dalında 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen Tekcan, AA muhabirine, Erksan'ın Türk Sineması'nda adı zirvede yer alan bir yönetmen olduğunu söyledi.

        İstanbul Üniversitesinde Alman akademisyenlerin de bulunduğu birçok kişiden sanat eğitimini alan Erksan'ın, daha sonra Sinema Televizyon Enstitüsünde dersler verdiğini belirten Tekcan, "Işık Üniversitesi'nde benim kurduğum fakültede sinema dersi verdi. O ders, çocukların akıllarında iz bıraktı. Metin Erksan'ın birçok filmi var ama Türk Sineması'nda Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü almış başka sanatçı, başka yönetmen yok. Metin Erksan böyle bir adam. Türkiye'nin medarıiftiharı diyebileceğimiz bir sanat yönetmeni" diye konuştu.

        Metin Erksan (1929 - 2012)

        REKLAM

        "FİLMLERİYLE ONU YAŞIYORUZ, YAŞATIYORUZ"

        Tekcan, yakın arkadaşı Erksan'dan çok şey öğrendiğini vurgulayarak, geniş bilgi ve kültürel birikime sahip olduğunu belirttiği Erksan'ın "Sevmek Zamanı" filminin Türk Sineması'nın önemli yapıtlarından olduğunu kaydetti.

        Dünyanın birçok yerinde gösterilen filmin beğenildiğini aktaran Tekcan, şöyle devam etti: Gerçekten Türk Sineması'na büyük armağan olarak bıraktığı filmleriyle onu yaşıyoruz, yaşatıyoruz. O, vizörden bakıp da Tamam. demedikçe hiçbir zaman kamera çalışmazdı. Müthiş kamera kültürü vardı. Onun eserlerinde, onun sinemasında her karenin bir resim, bir tablo olduğunu düşünmek gerekir. Metin Ersan, çok hassas, son derece dikkatli ve gerçekten sinemayı çok iyi bilen bir kişiydi. Kültürüyle birleştirdiği yaratıcı dehasıyla sinemayı çok iyi bir noktaya getiren bir kişi.

        REKLAM

        Tekcan, filmle ilgili anılarından bahsederek, "Gerçekten de yaptığı işi çok dikkatle yapan ve çektiği her kareyi hesaplayan bir kişiydi. Müşfik Kenter de iyi bir tiyatro oyuncusuydu ama bazı şeyleri birkaç kez ona da tekrarlatıyordu. Beni de çok severdi. Bana da bazı oyunlarda Şöyle yap, böyle yap. dediğini hatırlıyorum. Söylediği her şey doğruydu. Filmin gerçekten başyapıt olarak çıkmasının sebebi de onun üstün yeteneğiydi" ifadelerini kullandı.

        "TÜRK SİNEMASI DÜNYA SİNEMASIYLA YARIŞIR VAZİYETTE"

        Geçmiş yıllarda zor şartlarda çekilmelerine rağmen güzel filmlerin üretildiğini dile getiren Tekcan, bunlardan birinin "Sevmek Zamanı" filmi olduğunu belirtti.

        Tekcan, Türk Sineması'nın günümüzde dünya sinemasıyla yarışır vaziyette olduğuna işaret ederek, "Çok önemli filmler yapılıyor. Yapımcı ve rejisörler, filmlerin çoğunda Metin Erksan'ın filmlerini düşünerek Daha iyi ne yapabiliriz? diye yola çıkıyorlar. Çektikleri filmlerde bunu görüyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Metin Erksan
        #Süleyman Saim Tekcan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Habertürk Anasayfa