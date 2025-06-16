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        Haberler Gündem Güncel Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü! | Son dakika haberleri

        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!

        Adana'da tam bir facia yaşandı. Olayda kontrolden çıkan bir kamyonet sulama kanalına düştü. Araçta bulunan baba Metin Yıldırım ve kızları 8 yaşındaki Aylin Gül ile 6 yaşındaki Selin Yıldırım hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:41
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        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
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        Adana'da kontrolden çıkan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım (8) ve Selin Yıldırım (6) boğularak hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı kırsal Mürseloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sulama kanalına sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DEHŞETİ YAŞADILAR

        Ekiplerce araçtan çıkarılan baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ın öldüğü belirlendi.

        Hayatını kaybeden baba Metin Yıldırım
        Hayatını kaybeden baba Metin Yıldırım

        Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        BABALAR GÜNÜNDE AİLE KABRİSTANINI ZİYARET ETMİŞLER

        Öte yandan sulama kanalına düşen kamyonette kızları Aylin Gül ve Selin ile hayatını kaybeden motosiklet ustası Metin Yıldırım’ın (42), kazadan bir süre önce Babalar Günü nedeniyle babası Süleyman Yıldırım’ın ve aile üyelerinin Mersin’in Tarsus ilçesi Kefeli Mahallesi’ndeki mezarlarını ziyaret ettikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

        Hayatını kaybeden 8 yaşındaki Aylin Gül Yıldırım
        Hayatını kaybeden 8 yaşındaki Aylin Gül Yıldırım

        "KIZLARIM DA GERÇEĞİ GÖRMEK ZORUNDA"

        Görüntülerde kızlarına aile üyelerinin mezar yerlerini gösteren Metin Yıldırım, "Hani hayatta hep bir gerçek vardır. Benim kızlarım da gerçeği görmek zorunda" diye konuştu.

        Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Selin Yıldırım
        Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Selin Yıldırım

        Babasının mezarından aldığı bir avuç toprağı da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Metin Yıldırım, "Eninde sonunda geleceğimiz nokta" dedi.

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        #son dakika
        #adana
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