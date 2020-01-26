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Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin berberi olarak tanınan Şükrü Dudu, ekip arkadaşlarının da bulunduğu bir videoyu Instagram'dan yayınlayarak "Bugünkü bütün gelirimizi depremzedelere bağışlıyoruz, duyan herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde 35 kişi hayatını kaybetti.