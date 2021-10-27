Kimi zaman rengarenk kabuğu, uzun gözleri ve antenleriyle kayalıkların arasından dışarıyı izleyen keşiş yengecini görüntüleyen kimi zaman da eklem bacaklı ve yumuşakçalar olarak bilinen deniz canlılarını kayıt altına alan Tanyar, fotoğraf tutkusunu özel çekim teknikleriyle birleştirerek görseller toplamaya başladı.