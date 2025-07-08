Sting'in konseri güvenlik gerekçesiyle iptal

Ünlü rock yıldızı Sting'in İtalya'da vereceği konser, 'tehlikeli hava koşulları' nedeniyle iptal edildi. 73 yaşındaki İngiliz sanatçının, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Bassano del Grappa şehrinde konser vermesi planlanıyordu. Ancak kentin belediye başkanı, şiddetli fırtına uyarıları, yıldırım ve aşırı kuvvetli rüzgar ihtimali nedeniyle etkinliğin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Organizatörler, bunun üzerine güvenlik endişesi nedeniyle konseri iptal etti.

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Sting, pazar günü vereceği konserin iptal edildiği haberini sosyal medyadan paylaşırken; "Bassano del Grappa belediye başkanı, dün gece yıldırım ve aşırı şiddetli rüzgar ihtimali nedeniyle performansın gerçekleşmesinin çok tehlikeli olacağını söyledi. Seyircilerimin, grubumun ve ekibimin güvenliği her şeyden önemli. En kısa sürede geri döneceğimize söz veriyorum" ifadesini kullandı.

Sting hayranları, konserin iptal edilmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da güvenlik gerekçesiyle olduğu için anlayış gösterdi. Sosyal medyada, Sting ve organizatörler için güvenliğe öncelik vermelerinden dolayı destek ve teşekkür mesajları yağdı.