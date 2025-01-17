Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Stephen King'den Los Angeles yangınları nedeniyle Oscar Ödülleri törenini iptal çağrısı - magazin haberleri

        Stephen King'den Oscar Ödülleri törenini iptal çağrısı

        Korku romanlarının ünlü yazarı Stephen King, Akademi Ödülleri töreninin iptal edilmesi çağrısında bulunarak Oscar boykotuna öncülük etti. Çok satan kitapların yazarı King; "Los Angeles alev alev yanarken gösteriş olmaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 13:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Los Angeles yanarken gösteriş olmaz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çok satan kitapların yazarı Stephen King, en az 25 kişinin ölümüne, onlarca kişinin kaybolmasına neden olan yıkıcı Los Angeles orman yangınlarının etkisi hâlâ sürerken, 2025 Oscar Ödülleri töreninin iptal edilmesi çağrısı yaptı.

        Los Angeles'ın Altadena ve Pacific Palisades bölgelerindeki yangınlar devam ederken, bunun sonucunda Güney California tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri yaşanırken, korku romanlarının ünlü yazarı, Oscar Ödülleri'nin her zamanki gibi devam etmesine şiddetle karşı çıktığını açıkladı.

        77 yaşındaki ABD'li yazar, tahliye emirleri nedeniyle evlerini ve işlerini kaybeden veya yerlerinden edilen binlerce aileye saygısından dolayı, bu yıl Oscar için oy kullanmayacağını duyurdu. "Bence ödülü iptal etmeliler. Los Angeles alevler içindeyken gösteriş olmaz" diyen ünlü yazarın mesajı, takipçileri arasında tartışma başlattı.

        REKLAM

        Bugün adayların açıklanacağı Oscar Ödülleri için oylama, 11 ila 18 Şubat arasında yapılacak. Ödüller, 2 Mart'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

        Oscar'ın daha önceden belirlendiği gibi devam edip etmemesi konusunda King'in takipçileri fikir ayrılığı yaşadı.

        Bir okuyucusu; "Lütfen tekrar düşünün. Los Angeles büyük bir darbe aldı. Oscar, fon toplamak ve ruh durumlarını iyileştirmek için bir araç olabilir. Sanat önemlidir, hem iyi zamanlarda hem de kötü zamanlarda" derken, bir başkası; "Oscar hakkında sızlanmak, şehrimizi desteklemenin tam tersini yapmaktır" diyerek, yazara karşı çıktı.

        Stephen King'e katıldığını söyleyenler, Oscar töreni öncesi ve sonrasında düzenlenen etkinliklerde görev alanların çoğunun Altadena, Pasadena, Sierra Madre ve Monrovia gibi yangından etkilenen bölgelerde yaşadığını ve ödüllerin yeniden planlanması gerektiğini belirtti.

        Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu haftanın başlarında, 10 Şubat'ta yapılması planlanan yıllık Oscar Adayları Öğle Yemeği'nin iptal edildiğini duyurdu. Akademi ayrıca, adayların öğle yemeğinden ayrılan 250 bin doları Sinema ve Televizyon Fonu'ndan orman yangını yardım çalışmalarına bağışlamak üzere yeniden tahsis edecek ve yangınla mücadeleye toplam katkısını 1 milyon dolara çıkaracak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Stephen King
        #Oscar ödülleri
        #los angeles yangınları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Turpun ateş düşürdüğünü biliyor muydunuz?
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa