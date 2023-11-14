Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Squid Game 2. sezon tarihi
Squid Game 2. sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizileri arasında yer alan Squid Game'in 2. sezon tarihi araştırılıyor. Diziye ilişkin müjdeli haber geçtiğimiz zamanlarda geldi ve yeni sezon tarihi belli oldu. Bu bağlamda izleyicilerin gözleri "Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Squid Game 2. sezon tarihi diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ve tüm dünyayı kasıp kavuran dizinin ikinci sezonu için geri sayım devam ediyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Netflix Squid Game 2. sezon tarihi hakkında güncel bilgiler...
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SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?
Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.
Söz konusu bekleyiş ile ilgili resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.
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SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?
Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.
Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.
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SQUID GAME OYUNCULARI KİMLER?
Park Hae-soo
Lee Jung- jae
HoYeon Jung
Oh Yeong-su
Anupam Tripathi
Heo Sung-tae
Kim Joo-ryoung