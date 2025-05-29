Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Spordan sonra hızlı iyileşmenin sırrı: Doğru beslenme nasıl olmalı?

        Antrenman sonrası performansınızı artıracak beslenme ipuçları neler?

        Egzersiz sonrası doğru beslenme, kas onarımını hızlandırır, enerjinizi yeniler ve performansınızı artırır. İşte spordan sonra sağlıklı iyileşmenin püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spordan sonra beslenme nasıl olmalı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaslarınızın güçlenmesi ve daha hızlı toparlanması için spor sonrası beslenmeye dikkat etmek şarttır. Protein, karbonhidrat ve sıvı tüketiminde doğru seçimler yaparak antrenman etkisini katlayabilirsiniz.

        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Kas ağrısına iyi gelen doğal çözümler!
        Kas ağrısına iyi gelen doğal çözümler!

        SPORDAN SONRA İYİLEŞME DÖNEMİNDE BESLENME ÖNERİLERİ

        İyileşme, sağlık, zihin ve fiziksel gücün eski haline dönmesi olarak tanımlanabilir. Sporcular için ise iyileşme, vücudu egzersiz öncesi duruma getirmeye yönelik çok yönlü bir süreçtir. Bu süreçte hidroterapi, masaj, dinlenme, uyku ve beslenme önemli rol oynar. Egzersizden hemen sonra doğru beslenme, performansın artmasına ve vücudun daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Özellikle gün içinde birden fazla antrenman yapan sporcular için bu durum büyük fayda sağlar.

        REKLAM

        EGZERSİZ SONRASI BESLENME İLE İYİLEŞME NASIL SAĞLANIR?

        - Egzersiz sırasında harcanan glikojen depolarını yenileyin.

        - Kas dokusundaki hasarı onarmak ve yeni kas oluşumunu desteklemek için egzersiz sonrası protein alın.

        - Terle kaybedilen sıvı ve elektrolitleri (sodyum, potasyum gibi) yerine koyun.

        - Egzersizden önce ve sonra tartılarak vücuttaki sıvı kaybını ölçün.

        - İyileşme için beslenmeye antrenmandan 15-60 dakika içinde başlamaya özen gösterin.

        İYİLEŞME STRATEJİSİ NASIL BELİRLENİR?

        Sporcunun kişisel ihtiyaçlarına göre hazırlanan beslenme planı, antrenmana adaptasyonu hızlandırır ve performansı artırır. Doğru zamanda doğru besinleri almak, kasların daha hızlı toparlanmasını ve sporcunun daha güçlü olmasını sağlar. Ayrıca, bireye özel beslenme planı bağışıklık sistemini güçlendirmede de önemli bir rol oynar. Bu plan; sporcunun antrenman yükü, enerji harcaması, vücut yapısı ve hedeflerine göre şekillendirilmelidir. Tüketilen gıdaların türü, zamanı ve miktarı bu planın temelini oluşturur.

        REKLAM

        SPOR SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

        UYARI: Haberde yer alan beslenme önerilerindeki gıdalara karşı herhangi bir hassasiyetiniz varsa tüketmeyiniz. Uzman bir doktora danışmadan beslenme şeklinizi değiştirmeniz sağlığınız için risk oluşturabilir.

        1. PROTEİN TÜKETMEK

        Kasların onarımı ve gelişimi için yeterli protein almak şarttır. Hayvansal protein kaynakları olarak et, tavuk, balık, yumurta, hindi, süt ve yoğurt tercih edilebilir. Bitkisel protein için ise mercimek, nohut, fasulye, karabuğday, kinoa ve amarath gibi seçenekler önerilir.

        2. KARBONHİDRAT TÜKETMEK

        Yoğun antrenmanlar sonrası vücut enerji depolarını hızlıca tüketir. Bu nedenle yeterli karbonhidrat almak, enerji ihtiyacını karşılar ve yorgunluğu azaltır. Sağlıklı karbonhidrat kaynakları arasında pirinç, bulgur, makarna, muz, yulaf ve patates bulunur.

        3. BOLCA SIVI TÜKETMEK

        Egzersiz sırasında kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak için bol su içmek önemlidir. Antrenmana başlamadan önce yeterli su tüketilmeli, sonrasında ise su ve mineralli maden suları ile sıvı dengesi sağlanmalıdır.

        4. ŞEKER, YAĞ VE ASİTTEN KAÇINMAK

        Çikolata, şekerli gıdalar, asitli içecekler, hamur işi ve fast food gibi besinlerden uzak durmak gerekir. Basit şekerler kan şekerini hızla yükseltir ancak toparlanma için gerekli besin değerleri düşüktür. Bu tür besinler kas kaybını artırırken yağlanmayı da destekleyebilir.

        REKLAM

        SPOR SONRASI BESLENME LİSTESİ

        - Yulaf, süt ve yağlı tohumlarla hazırlanan smoothie’ler, ara veya ana öğün için idealdir.

        - Haşlanmış tavuk ve mevsim sebzeleriyle hazırlanan salatalar sağlıklı ana öğün olabilir.

        - Izgara veya fırında balık, tavuk ya da az yağda sotelenmiş kırmızı et tercih edilebilir.

        - Antrenman öncesi yanınıza alacağınız muz, egzersiz sonrası hızlı enerji sağlar.

        - Az tuzlu ve az yağlı pilav ile haşlanmış tavuk, hem karbonhidrat hem de protein ihtiyacını karşılar.

        - Hızlı çözümler için konserve ton balığı pratik bir alternatiftir.

        - Kuruyemişler, vitamin ve sağlıklı yağ içeriği ile pratik atıştırmalıklar arasında yer alır.

        - Yumurta akı, en saf protein kaynaklarından biri olarak mutlaka beslenmede yer almalıdır. Haşlanmış ya da omlet olarak tüketilebilir.

        - Şekersiz fıstık ezmesi, yüksek protein içeriği sayesinde kas onarımını destekler.

        REKLAM

        SPOR SONRASI BESLENME İÇİN ÖRNEK MENÜ

        Kahvaltı:

        - 3 yumurta ve 2 yemek kaşığı lor ile hazırlanmış mantarlı omlet( yumurtalardan sadece birinin sarısı kullanılabilir)

        - 2 dilim tam buğday, kepekli ya da çavdar ekmeği

        - Az yağlı beyaz peynir(50 gram)

        - 5-6 adet zeytin (yeşil ya da siyah olabilir)

        Ara Öğün:

        - 1 porsiyon meyve (ortalama 150 gram)

        - 15 adet çiğ badem ya da fındık

        Öğle Yemeği:

        - 150-200 gram ızgara ya da haşlanmış tavuk ile hazırlanan salata

        - 1 kâse yoğurt

        - 2 dilim tam buğday, kepekli ya da çavdar ekmeği

        Antrenman sonrası:

        - 1 su bardağı (200 ml) süt ya da kefir

        - 2 adet kuru incir

        Akşam Yemeği:

        REKLAM

        - 150 gram yağsız dana etinden hazırlanan köfte

        - 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği

        - 1 porsiyon bulgur pilavı ya da kepekli makarna

        Gece:

        - 1 su bardağı süt ya da yoğurt

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Habertürk Anasayfa