Galatasaray ilk maçta da hazır değildi; dün gece de baktık yine hazır bir görüntü ortaya koymadı. Dün gecenin tek kazancı Diagne oldu. Benim anlayamadığım bir tek şey var. Bunu gerçekten öğrenmek istiyorum. Bu Diagne gibi santrfor Türkiye’de yok. Neden kulüp olarak veya Fatih hoca bu çocuğa sarılıp, faydalanmayı düşünmüyor? İki sezondur hep sürgüne gönderiliyor. Adamın fiziği yerinde, topa iyi vuruyor ama ne hikmetse sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamıyor! Bana bu tutum yanlış geliyor.