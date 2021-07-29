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Spor yazarlarından Galatasaray - PSV maçı yorumu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, turnuvaya veda etti. Spor yazarları, Galatasaray - PSV maçını yorumladı

29.07.2021 - 10:19 | Güncelleme: FUTBOL

  • OSMAN ŞENHER

    Tabii ki PSV’ye iki maçta da yenildi diye herkes üzülüyor ama bir de işin gerçeğini görmek lazım. Bu Hollanda ekibi gerçekten çok iyi bir takım. Türkiye’de PSV’yi eleyecek bir takım yok. Mutlaka bundan sonraki turları da geçerek, Şampiyonlar Ligi’ne katılacaklardır.

  • Galatasaray ilk maçta da hazır değildi; dün gece de baktık yine hazır bir görüntü ortaya koymadı. Dün gecenin tek kazancı Diagne oldu. Benim anlayamadığım bir tek şey var. Bunu gerçekten öğrenmek istiyorum. Bu Diagne gibi santrfor Türkiye’de yok. Neden kulüp olarak veya Fatih hoca bu çocuğa sarılıp, faydalanmayı düşünmüyor? İki sezondur hep sürgüne gönderiliyor. Adamın fiziği yerinde, topa iyi vuruyor ama ne hikmetse sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamıyor! Bana bu tutum yanlış geliyor.

  • Şu an bakıyorum Muslera, evet takımın kaptanı, olmazsa olmazı ve çok iyi kaleci ancak iki maçta da gel-gitler yaşıyor. Dünkü rövanş karşılaşmasında öyle bir ikinci gol yedi ki, gerçekten kendisine yakışmadı.

  • BİLAL MEŞE

    Fatih Terim hocamızı yakinen tanırım, huyunu-suyunu bilenlerdenim. Başarısızlık kelimesi onun lugatında hiç yer bulmaz. Hele hele, kötü futbol ve mağlubiyete asla tahammülü yoktur, iyi biliriz. İlk maçı izlerken, Falcao ve Muhammed’in yedekler arasında olmasını ben de yadırgadım, bu ikili varken, niye Babel? Tabi ki bu karar Terim hocamıza ait, mutlaka bir bildiği vardır.

  • Fatih hoca meslektaşımızın bu doğru sorusuna tepki gösterdi, sinirlendi! Valla hocam hiç kızma, meslektaşımız, ‘Niye oynatmadınız?’ demiyor, bizler gibi kamuoyunun merak ettiği konuyu soruyor, hesap değil!

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