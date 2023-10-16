Spor yazarları Türkiye'nin Letonya zaferi ve EURO 2024'e katılımını değerlendirdi

"ALMANYA'DA SES GETİRECEĞİZ"

SERKAN KORKMAZ: "Onlar 'Bizim Çocuklar' ve onlar bizim çocuklarımıza Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı izletme gururunu yaşattılar. Özellikle Yusuf Sarı'yı, Abdülkerim'i, Yunus Akgün'ü ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğendim. Yukarıda belirttiğim gibi bu ekibe Arda Güler'in gelişi, İrfan Can gibi bir ustanın dahil oluşuyla Almanya'da ses getiren ve tarih yazan bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Kulüpler de Avrupa'da fena gitmiyor. EURO 2032 ev sahipliğini aldık ve şimdi de EURO 2024 katılım hakkını elde ettik. Türk futbolunun yelkenleri rüzgarla dolu. Haydi bunun tadını çıkartalım, haydi bunu değerlendirelim." [Fotomaç]