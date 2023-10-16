Spor yazarları Türkiye'nin Letonya zaferi ve EURO 2024'e katılımını değerlendirdi
EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, 1 maç kala EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Spor Yazarları, A Milli Takım'ın Letonya galibiyetini ve EURO2024'e gitmesini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da yapılacak şampiyonaya katılmayı garantiledi. Spor yazaları, Milli Takım'ın zaferini değerlendirdi
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"TEŞEKKÜRLER MONTELLA"
UĞUR MELEKE: "Hırvatistan maçında kenar yönetimi mükemmele yakın olan Montella, bu maçta özellikle 46- 75 arası havadan yediğimiz baskıya karşı cevap veremedi. Ancak İtalyan hocanın ilk 180 dakika itibariyle karnesi eksiden fazla artıyla dolu: Bu maçtaki ilk gol, Montella’nın eski talebesi Yunus’tan. Savunma göbeğindeki Samet tercihi yüzünü karar çıkarmadı, iyi oyununa bir de adet asist ekledi Fenerbahçeli stoper. Üçüncü golde de asist, yine bir Montella kazanımı Yusuf Sarı’dan geldi." [Hürriyet]
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"İLK DEFA BAŞARDIK"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "25 dakika büyük sıkıntı yaşadığımız maçın sonunu iyi getirip Almanya vizesini aldık. Gerçekten bu büyük bir mutluluk. Üstelik de ilk defa bir turnuvaya iş son maça kalmadan katılma hakkı kazanıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum." [Sabah]
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"BU YAZA DAMGA VURACAĞIZ"
MURAT ÖZBOSTAN: "Zaman zaman yüreğimizin ağzımıza geldiği anlar olmadı değil, itiraf edelim. Ama oyun disiplininden hiç kopmadık. Aradığımız, özlediğimiz de buydu. Disiplinle birlikte kalite de devreye girince dört muazzam gol izledik. Sayfadaki başlığımız gibi Avrupa Avrupa duy sesimizi… Geliyoruz Almanya. Bu yaza da damga vuracağız inşallah. Bize bu mutluluğu yaşatan, heyecanı tekrar hatırlatan Bizim Çocuklar'ın hepsini alınlarından öpüyoruz. Yolumuz açık olsun." [Sabah]
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"ALMANYA'DA SES GETİRECEĞİZ"
SERKAN KORKMAZ: "Onlar 'Bizim Çocuklar' ve onlar bizim çocuklarımıza Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı izletme gururunu yaşattılar. Özellikle Yusuf Sarı'yı, Abdülkerim'i, Yunus Akgün'ü ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğendim. Yukarıda belirttiğim gibi bu ekibe Arda Güler'in gelişi, İrfan Can gibi bir ustanın dahil oluşuyla Almanya'da ses getiren ve tarih yazan bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Kulüpler de Avrupa'da fena gitmiyor. EURO 2032 ev sahipliğini aldık ve şimdi de EURO 2024 katılım hakkını elde ettik. Türk futbolunun yelkenleri rüzgarla dolu. Haydi bunun tadını çıkartalım, haydi bunu değerlendirelim." [Fotomaç]
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"BEKLE BİZİ ALMANYA"
İBRAHİM YILDIZ: Cumhuriyetimizin 100. yılında futbolda elde edilen başarının ayrı bir önemi olduğu da bir gerçek. Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım oyuncuları çok iyi şeyler yapacaktır. Futbolcularımız oyun ve alacağı sonuçlar ile takım ve bireysel olarak adından sıkça söz ettirecektir." (Habertürk)
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"KONYA'DAN MÜNİH'E"
MUSTAFA SAPMAZ: "Letonya'nın ataklarıyla bunalttığı, topun direkten döndüğü, çizgiden çıktığı kabus dakikalardan Cenk Tosun'un golüyle uyandık. Yusuf Sarı ve İsmail Yüksek'in asistleri, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle keyif yaptık. Ve bir kez daha Konya'dan Avrupa'ya yolcu ettik bizim çocukları. Açılış maçı Münih'te oynanacak EURO 2024'teyiz." [Akşam]
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"İYİ PERFORMANS GÖSTERME VAKTİ"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Bu maçı kazanarak Almanya yolunu açtık. Vincenzo Montella ve öğrencileri üstüne düşeni yaptı. Şimdi sırada dev bir turnuvada iyi bir performans gösterme vakti. EURO 2024'te millilerimize de yürekten başarı diliyorum." [Takvim]
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"TURNUVAYA RENK KATAR"
ERMAN TOROĞLU: "Türkiye taraftarıyla bu turnuvaya renk katar. Vincenzo Montella'nın suratına bakın! Neler ifade ediyor. Kulüp başkanları, yabancılarla daha iyi anlaşıyorum."
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