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Spor yazarları, Türkiye - Karadağ maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında sahasında Karadağ ile 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Grupta oynadığı dördüncü maçta ikinci beraberliğini alan milli takım, 8 puanla liderliğini sürdürdü. Spor yazarları, Türkiye-Karadağ maçını değerlendirdi

02.09.2021 - 09:49 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: BUNUN ADI FELAKET

    Son 6 aydır milli takımda iyiye giden hiçbir şey yok. Bu grup belki kâğıt üzerinde 6 takımdan oluşuyor ama esasında mücadeleyi 3+3 takım olarak okumak lazım. Yarışmacı üçlünün (Türkiye, Hollanda ve Norveç’in) kalan üçlüye puan vermemesi gereken bir mini turnuva bu. Düne kadar zaten tepe üçlünün diğer üçlüye tek kaybını maalesef biz Letonya’ya karşı yapmıştık. İkinci kaybı da yine biz yaptık. Bu iki maçta kaybettiğimiz 4 puanı Hollanda ve Norveç’e karşı telafi etmemiz gerekecek ki hiç kolay bir iş değil bu.

  • "Dün bolca alan paylaşımı ve pozisyon hatası yapmamızın altınca bence bu oyuncularımızın müsabaka eksikliğinin etkisi de vardı. Şenol Güneş, 22 kişilik dar kadro seçimiyle, ilk 11 konusunda tutuculuğuyla, milli takımı bir kulüp darlığında ele almasıyla bana umut vermiyor. Son altı aydır milli takımda iyiye giden hemen hiçbir şey yok maalesef" (HÜRRİYET)

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: 4 PUANI HARCADIK

    9. dakikada Cengiz'in mükemmel golü ile erken skor avantajı yakaladık. Yusuf'un ikinci golü ile rahatladık. Artık her şey lehimize görünüyordu. Ama devre sonunda defans bloğumuz çizgi halinde önde yakalanıp, arkaya atılan tek topta amatörce bir gol yedik. Ama bir türlü 3. golü atamadık. Ondan sonra Şenol Güneş'in çok yanlış bir uygulaması oldu. Alpaslan'ın girişiyle son bölümde orta saha 1 kişi eksildi, 3'lü defansa döndük. Ve de bundan sonra rakip yine gelmeye başladı. Artık o şekilde en azından maçı bitirdik derken gereksiz bir faul yaptık. 

  • Karadağlı futbolcu da sahalarda ender görülen müthiş bir frikik golü attı son saniyede. Ve maalesef Letonya'dan sonra göz göre göre evimizde iki farklı skor avantajından 2 puan daha kaybettik. Kenan formsuz ve tam tipik bir kanat forvet özelliği de taşımıyor. Mert Müldür de ters ayaklı olduğundan hücuma destek veremiyor. Onun için sol kulvar çalışmadı. Ama sonuç olarak maalesef ilk maçlardaki Hollanda ve Norveç galibiyetlerinden sonra 4 puanı göz göre harcadık. (SABAH)

  • ATTİLA GÖKÇE: KAZA OLDU YAZIK OLMASIN

    Avrupa’da şoka uğradık, tamam… Peki Dünya’da ne yapacağız? Kırık-dökük ve dağınık Haziran maceramızı mı sürdüreceğiz, yoksa lider olarak bıraktığımız grupta yine liderlik mi yapacağız? Dünya’ya dönüşün kritik sorusu bu.

    Hemen yanıtlayalım: Haziran’da yaşadığımız o kötü macerayı unutmak ve unutturma gayreti vardı Milli Takım’da. Futbolcular daha diri, daha istekli ve daha etkiliydiler. İki golün devamını getirmek gerekiyordu. Fırsat da vardı, kullanamadık. Oyunun akışı karışmaya başladı.

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