Spor yazarları Galatasaray'ın Sparta Prag zaferini değerlendirdi

"ÖNCE TUTAN SONRA ATAN"

MEHMET AYAN: "Muslera’nın 89.02’de suratıyla kurtardığı bir akın var ki, maçı da aldı bize döndürdü. Orada yenilecek 3.golün telafisi mümkün olmazdı. Tribünle bağı da “bu maçlığına” zayıflatırdı. Sparta Prag’ın hem atamadığı, hem Muslera’nın engellediği 4-5 pozisyonu var. 3 gol atan, maçı 90+2’de çeviren G.Saray’da maçın oyuncusu MUSLERA ise galibiyete, coşkulu oyuna rağmen biraz durup serinkanlı olmalı. Bu noktada bir hoca eleştirisi yapacak değilim. 2024’ün en önemli maçına, 15 Şubat gecesi sol bek BERKAN, sağ bek KAAN AYHAN ile çıkıp; maç içinde 3 farklı stoper ikilisi, 3 farklı sağ bek ile 96 dakikayı tamamlıyorsun. Burada hocaya ancak bu malzemeden yaptığı yemeğin lezzeti için takdir sunulur. Ön tarafta da Barış Alper ve Kerem gibi iki yerli kanat ile yola güçlü devam eden G.Saray’da gol atamayan ICARDI için mır-mır’lar başlamıştı. Ben bu gece de son vuruşuna kadar iyi niyetli olsa da halen fiziği tam yerine gelemediği için beklediğimiz ICARDI’nin ortada olmadığını düşünürüm. Haa futbol öyle bir oyun ki… 90’daki değişiklikte “Icardi çıkmalıydı” diye düşünenin suratına kalite çarpıverir yanıtı. Ma-uro-I-kar-di diye…"