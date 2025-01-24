Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lyon mücadelesini değerlendirdi
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Lyon ile berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
- 1
"MOURINHO'NUN KLASİK YETERSİZLİĞİ"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Bir gün önce Mourinho eksik oyunculardan on bir kişilik bir takım saydı. Sadece sakatlıklar değil, UEFA'ya bildirilen listenin de eksikleri vardı onların arasında. Nerden bakarsanız yanlış planlamanın eseri olan, genç Yusuf'u Lyon gibi sert maçta üçlü defansın önemlisi yapan maç geldi karşımıza. Szymanski ile Osayi kanatlardan sorumlu. Yani; ikinci yarı Fransızların Fenerbahçe'yi mahkum ettiği "beşlinin" parçası da oldular. İlk yarıdaki "hükmün", ikinci 45'e taşınmaması, Mourinho takımının bu seneki klasik yetersizliği aslında. Rakip baskı yaptı, pasla çıkamadılar, uzun oynadılar, onlar da kapıp topu tekrar geldiler üstlerine. Skorun beraberlikte kalması aslında iki takımın da istediği gibi. Bir kazaya uğramadan son maçta işi çözmek cepte kalsın modeli." [Fotomaç]
- 2
"F.BAHÇE'NİN ETKİSİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR"
ENGİN VEREL: "Fenerbahçe'nin ilk yarıda attığı 8 şutta hiç isabet kaydedememiş olması sanırım Mourinho'nun bu bölgedeki etkizizliği görmesine neden olur. Onlar 3 şutta 1 isabet kaydederken biz 8'de sıfır çektik. Gol atabilmek için haliyle önce kaleyi tutturmak gerekir. 78. dakikaya gelene kadar da bu böyle devam etti. Bu dakikada Fred serbest vuruştan 8'inci isabetsiz şutu attı. Lyon ise aynı dakikada 5'I isabetli 10 şut atmıştı. Bu tablo Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki etkisizliğini net şeklide gösteriyor. Hızlı hücum ve duran top planı da işlemedi. Son 10 dakikadaki 2 cılız şutla da maçı tamamladık. Kötünün iyisi diye teselli olabiliriz." [Akşam]
- 3
"MOURINHO'NUN PLANI TUTTU"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Maçtan önce Mourinho, alınacak 2 puanın UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmek için yeterli olduğunu söylemişti. Yani Lyon karşısında Kadıköy'de beraberlikle ayrılmak hoca için sıkıntı değildi. Sahada böyle oynayan bir Fenerbahçe gördük. İşin savunma tarafında özellikle 45 dakikada oldukça başarılı ve rakibe pozisyon vermeyen bir takım vardı sahada gerçekten. Ama işin ofansif tarafındaysa orta sahanın solunda olan Szymanki dışında Fenerbahçe'de üretken oyuncular yoktu. İrfan Can Kahveci ve Tadic top bizdeyken çok etkisiz kaldılar... Mourinho'nun maçla ilgili planı tuttu. Son maçta alınacak 1 puan Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura taşıyacak." [Takvim]
-
- 4
"ÇIKARABİLECEĞİ İKİ DERS VAR"
UĞUR MELEKE: "Bu maçtan Fenerbahçe’nin çıkarabileceği iki ders vardı bence:
-Sarı lacivertlilerin transferde iki stoper alması doğru karar. Çağlar bire birde etkili ama pozisyon almada çağ dışı. Sürekli geri kaçıyor ve takım boyunu uzatıyor. Djiku yeni yıla çok ağır başladı. Genç Yusuf’sa en iyisiydi Fenerbahçe’nin.
Mourinho yeni yılda uygulamaya başladığı 3-4-1-2 formasyonunda sanırım ısrar edecektir. Ama bu formasyon sahada Dzeko varken ve bağlantıyı sağlarken işe yarıyor. Dzeko sahada olmadığında akışkanlık kısıtlanıyor." [Hürriyet]
- 5
"NEFESİ 60'A KADAR YETTİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL "Fenerbahçe iki puan kaybedince playoff şansını son maça bıraktı. İlk yarıda taraftarın da büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertli futbolcular hırslı ve mücadeleciydiler. İlk 10 dakikada yoğun tempo ve baskı vardı. Bu bölümde İrfan Can iki pozisyonda pas vermeyi tercih etse belki de skor avantajı yakalanabilirdi. 60. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin nefesi yetti. Ondan sonra takım yoruldu. Son yarım saatte zaman zaman rakip kale tehdit edilse de Lyon'un atakları çok daha tehlikeliydi. Sonuçta puanlar paylaşıldı." [Sabah]
- 6
"BU OYUNA BİR PUAN İYİDİR!"
İBRAHİM YILDIZ: Enerjisi düşük oyun taraftarı mutlu etmedi doğal olarak.Alınan bir puan önemliydi. Amaç zaten bu yöndeydi. Son maç Avrupa hikayesinin nasıl sonuçlanacağını gösterecek. Belki, eldeki kadro sorunu nedeniyle son anlar da oyuna giren Cengiz’in bu formayı hak etmediği bir gerçek. Bu oyuncu kendine de takıma da ihanet ediyor. Bir oyuncu bu kadar mı kötü oynar? Şaşırmamak elde değil. Kazanılan bir puan kadar, bir başka kazanım da genç Yusuf oldu. [Habertürk]
-
- 7