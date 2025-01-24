Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lyon mücadelesini değerlendirdi

"MOURINHO'NUN KLASİK YETERSİZLİĞİ"

GÜRCAN BİLGİÇ: "Bir gün önce Mourinho eksik oyunculardan on bir kişilik bir takım saydı. Sadece sakatlıklar değil, UEFA'ya bildirilen listenin de eksikleri vardı onların arasında. Nerden bakarsanız yanlış planlamanın eseri olan, genç Yusuf'u Lyon gibi sert maçta üçlü defansın önemlisi yapan maç geldi karşımıza. Szymanski ile Osayi kanatlardan sorumlu. Yani; ikinci yarı Fransızların Fenerbahçe'yi mahkum ettiği "beşlinin" parçası da oldular. İlk yarıdaki "hükmün", ikinci 45'e taşınmaması, Mourinho takımının bu seneki klasik yetersizliği aslında. Rakip baskı yaptı, pasla çıkamadılar, uzun oynadılar, onlar da kapıp topu tekrar geldiler üstlerine. Skorun beraberlikte kalması aslında iki takımın da istediği gibi. Bir kazaya uğramadan son maçta işi çözmek cepte kalsın modeli." [Fotomaç]