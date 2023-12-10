İlker Yağcıoğlu (Takvim): Dzeko sahanın en iyisiydi. Sürekli gezerek oynadı. Beşiktaş savunmasının işini zorlaştırdı. Arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayıp takımını hücumda sırtlayan isim oldu. Fenerbahçe'nin sol tarafı Ferdi ve Tadic'le çok iyi işledi. Rakibin sağ tarafını neredeyse felç etti. Beşiktaş'ta eksikler var ama kendi sahasında bu kadar teslim olarak oynadığı bir derbi izlememiştim.