İkinci devre oyun biraz daha hareketlendi. Tabi bu hareketliliği sağlayan Beşiktaş'tı. Ama genelde oyun karşı alana yıkılsa da yine Vida'nın kafa vuruşu dışında gol heyecanı yaratan bir pozisyon yoktu. Çünkü pozisyon getirecek varyasyonları gerçekleştiremiyorlardı. Sadece kazanmak için kuru bir gayret vardı.

Ama son dakikada yenen golle hakkı beraberlik olan maç mağlubiyetle bitti ve aynı zamanda gruptaki şans da tükendi. Belki daha ikinci maç diye düşünenler olur ama sıfır puan ve ilk maçta maçta kaybedilen 3 puan grubun en zayıf halkası Bratislava önündeydi.