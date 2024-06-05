Spor yazarları A Milli Takım'ın İtalya maçını değerlendirdi: Biz nasıl gol atacağız?
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi İtalya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ile hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, A Milli Takım'ın performansın değerlendirdi.
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"SIRASINI BEKLEYEN FIRTINALARIMIZ VAR"
Gürcan Bilgiç: ''Avusturya denemesinden geliyoruz son olarak. Fena yenmişlerdi bizi. Bu maçı kaybetmemek, sinerjiyi korumak adına da önemliydi. Çocuklar bunun farkında ve dikkatinde oynadılar. "Çok önemli" dediğimiz oyuncuların olmadığı Türkiye takımı karşısında, sürekli "ot yolan" İtalyanlar oldu. Yani; bu maçın dersi Spalletti için önemli. Yeterli-yetersiz hesabını o yapsın, bizimkiler dimdik ayaktalar. Nasıl oynadıklarını boş verin. Zor sezonlar geçirdi hepsi. Yorgun geldiler, bazıları moralsiz. Vincenzo Montella'nın onları milli formaya odaklaması gerekiyordu. Gözler yalan söylemez, Bizim Çocuklar formanın ruhundalar. Sonrasında kaliteyi ekleyeceğiz. Sırasını bekleyen fırtınalarımız var. İnşallah geliyoruz…'' [Sabah]
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"BİZ NASIL GOL ATACAĞIZ"
Uğur Meleke: "Son iki ay içinde oynadığımız Macaristan, Avusturya ve İtalya maçlarından sonra milli takımın bize hissettirdiği şu: Kuntz dönemine göre taktik olarak daha güçlüyüz. Sahaya yerleşimimiz, alan parselasyonumuz, çıkış planlarımız etkileyici. Ancak duran top setleri dışında biz nasıl gol atacağız, onun yanıtını göremiyoruz sahada." [Hürriyet]
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"ŞUT TEHDİDİMİZ ARTMALI"
Ahmet Selim Kul: "Golsüz biten karşılaşma bizim için iyi denilebilecek bir test olsa da sakatlıklar konusu can sıkmaya devam ediyor. 1 stoperimizi daha kaybetmek endişe verici. Dilerim bu şanssızlıklar bir an önce yakamızı bırakır. Bugün iyiye daha yakın bir performans sergiledi milli takım. Bunun dışında hücumdaki yetersizliğimiz ve şut tehdidindeki zayıflığımız mutlaka üzerine eğilmemiz gereken konu başlıkları. Takımda ne çok fazla öne çıkan ne de çok fazla sırıtan oyuncu olmadı. Yine de umarım Vincenzo Montella’nın kafasındaki Arda Güler'li planlar çok geride değildir. Turnuvanın en potansiyelli oyuncusu bizi hayal bile edemeyeceğimiz yere taşıyabilir. Çünkü o çok özel bir oyuncu." (Habertürk)
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"ASIL PROBLEM HÜCUMDA"
İlker Yağcıoğlu: ''İşin defansif kısmında fazla sıkıntımız yok ama asıl problem hücum tarafında. zaten klasik bir santrforumuz yok. Cenk Tosun çok iyi bir sezon geçirmedi. Enes sakatlandı ve gitti. Hoca Semih Kılıçsoy'u çok geç oyuna soktu. Bu tarz takımlarda özellikle kanat oyuncularının ve orta sahada hücuma dönük oynayanların çok üretken olması ve sürekli ceza alanına koşular yapması gerekir. Dün bunu göremedik. Oğuz ve Kenan kanatlarda hiç üretken olamadı. Bekler de ideal isimler olmadığından kanatlardan etkili olamadık. Yusuf Yazıcı hiç gözükmedi. Hakan pozisyon icabı hücuma uzak kaldı. böyle olunca da savunarak maçı bitirdik.'' [Takvim]
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"BU NOKSANLAR GİDERİLİR"
Attila Gökçe: ''Santrforsuz oynamamıza rağmen gol fırsatları yakaladık. Ancak bunları skora çevirecek sertlik ve isabetli vuruşlar çıkmadı. Burada düşünmek gerek… Evet, Milli Takım’da santrfor açığı var ama, golcü açığı yok. Dünkü maçta sanki böyle bir açığımız var gibi durumlara tanık olduk. Kenan Yıldız, Barış Alper pekala o yıpratıcı kimliklerine dönebilirlerdi. Bence dönecekler. Kaldı ki bir de “ağır abi” Cenk Tosun var… Yanı sıra genç Semih de envanterde! Lille’de başarılı bir sezon geçiren Yusuf’un da hücum organizasyonunda daha fazlasını sunacağını düşünüyorum. Polonya maçını da oynayalım, resmi program başlarken bu noksanlar giderilir. Unutmadan Kaptan Hakan ve Abdülkerim’in arkadaşlarına fazlasıyla yardımcı olduğunu da gördük. Bravo!'' [Milliyet]
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