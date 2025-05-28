SpaceX'in Starship'i 9. kez uçuş testini yaptı

Son 2 denemede havada parçalanmıştı

Starship'in 7'nci ve 8'inci uçuş testleri de başarılı başlamış, Super Heavy güçlendiricisi fırlatmanın ardından planlandığı şekilde Dünya'ya dönmüştü. Ancak Starship roketi, her iki denemede de fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı.



