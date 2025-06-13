Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin Sözleşmeli öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yapılan duyuruda sınav giriş belgeleri 13 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile katılabilecek. Kurum kimlik kartı gibi diğer belgeler ise geçerli kabul edilmeyecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.