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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulama ekranı: MEB 15 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulama ekranı: MEB 15 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları tamamlandı. Atamalar için başvuru süreci başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. 5 Mayıs'ta sona eren MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandı. Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Peki 2025 Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 15 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:34
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        • 1

          Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulaması sürüyor. Binlerce öğretmen adayı MEB’in yayınladığı takvime göre 21 Nisan’da başvurusuna başladı ve 5 Mayıs’ta sona erdirdi. Başvurularını tamamlayan adaylar Sözleşmeli öğretmen sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar MEB üzerinden duyuruluyor. Peki MEB 15 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve sorgulama nasıl yapılır?

        • 2

          15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, 21 Nisan'da başlayan başvurular ve 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erdi.

          Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

          Buna göre; 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak. Sonuçların öğle saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor. Sonuçlarla birlikte adayların nerede ve ne zaman sözlü sınava girecekleri de belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç ve mülakat yerlerinin saati hakkında bir açıklama yapmadı.

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        • 3

          KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS OLACAK

          Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

          Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak.

          Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurulacak.

        • 4

          10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TEMMUZ'DA

          Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

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