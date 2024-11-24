Southampton: 2 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 13.haftasında Southampton ile Liverpool karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

REKLAM advertisement1

Liverpool'da galibiyetin mimarı olan Muhammed Salah, Premier Lig'deki 10. golünü kaydetti. Mısırlı yıldız ayrıca 6 da asist yaptı.

Manchester City'nin kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.