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        Haberler Gündem Sosyal medya Fenomeni Dilan Polat’ın koruması hastane çıkışında silahlı saldırıya uğradı - En son haberler

        Sosyal medya Fenomeni Dilan Polat’ın koruması hastane çıkışında silahlı saldırıya uğradı

        Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan korumanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan iki şüphelinin peşine düştü. Dilan Polat yaptığı paylaşımda "Korumam Silahlı saldırıya uğradı. Hayatı tehlikesi yok, söyleyecek çok şey var söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:52
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        Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırı
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        Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması Alper Ş. Ümraniye’deki hastane çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre saldırıda yaralanan koruma tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İki saldırganın hastane çıkışında ateş edip kaçtığı tespit edildi.

        Olay Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ş.'yi takibe aldı. Koruma Alper Ş.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ş. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunlardan 3’ü Alper Ş.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DİKKAT ÇEKİCİ NOT: SÖYLEYECEK ÇOK ŞEY VAR SÖYLEYEMİYORUM

        Şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Dilan Polat yaptığı paylaşımda; “yatış yaptığım hastanenin hemen yan tarafında korumam Alper Silahlı saldırıya uğradı. Hayatı tehlikesi yok, çok şükür söyleyecek çok şey var söyleyemiyorum” yazdığı görüldü.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Dilan Polat
        #haberler
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