Trabzonspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Alexander Sörloth, bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde.

Sarı-lacivertli takım forvet hattına Norveçli futbolcuyu monte etmek isterken Sörloth'a yeni talipler çıkıyor. Southampton ve Roma ile adı geçen oyuncuya son olarak Fransız ekibi Marsilya talip oldu.

Fransa basınında çıkan habere göre; Marsilya, Alexander Sörloth için Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.