Soner Sarıkabadayı'nın 1 Kasım'da müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı 'Mevzu Derin', Spotify Global Viral 50 listesine girerek dünya çapında büyük ilgi gördü.

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Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait olan 'Mevzu Derin' sadece Spotify’da değil aynı zamanda Shazam platformunda da büyük ilgi gördü.

Şarkı, Türkiye başta olmak üzere; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Irak'ta Shazam Top 200 listelerine giriş yaptı.