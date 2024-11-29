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        Haberler Müzik Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı 'Mevzu Derin' global listede

        'Mevzu Derin' global listede

        Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı 'Mevzu Derin', Spotify Global Viral 50 listesine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:43
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        'Mevzu Derin' global listede
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        Soner Sarıkabadayı'nın 1 Kasım'da müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı 'Mevzu Derin', Spotify Global Viral 50 listesine girerek dünya çapında büyük ilgi gördü.

        Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait olan 'Mevzu Derin' sadece Spotify’da değil aynı zamanda Shazam platformunda da büyük ilgi gördü.

        Şarkı, Türkiye başta olmak üzere; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Irak'ta Shazam Top 200 listelerine giriş yaptı.

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        #soner sarıkabadayı
        #Mevzu Derin

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