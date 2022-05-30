Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tek erkekler mücadelesinde, grand slam kariyerinin ilk 4. tur maçına çıkan Rune ile geçen yılın finalisti Tsitsipas karşılaştı.

Korttan 3 saat sonunda 7-5, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 19 yaşındaki Rune, Roland Garros'daki ilk ana tablo deneyiminde son 8'e kaldı.

Rune, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud'un rakibi oldu.