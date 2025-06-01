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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 1 Haziran Pazar: AFAD ve Kandilli Rasathanesi saniye saniye paylaşıyor! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 1 Haziran 2025 Pazar: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; Bingöl'de peş peşe deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 08:24 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:50
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        • 1

          Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; Bingöl'de peş peşe deprem oldu. İşte, 1 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

        • 2

          BİNGÖL’DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de merkez üssü Özlüce Barajı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Saat 12.26'da gerçekleşen depremin derinliği 7.02 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

          AFAD, saat 12.55'te kentte 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı. Bu depremin derinliği ise 11.13 km olarak kaydedildi.

          Kandilli Rasathanesi de Bingöl Kiğı'da saat 13.39'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, bu depremin derinliğinin 5 km olduğunu belirtti.

        • 3

          MUĞLA'DA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:28'de Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi.

          Muğla'nın Datça ilçesine 261 kilometre mesafede kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 33.3 kilometre olarak ölçüldü.

        • 4

          ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 01:19'da Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 16.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          1 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-06-01 15:32:01 38.45083 25.44556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi - [73.06 km] Çeşme (İzmir)

          2025-06-01 14:33:33 39.2325 40.29222 7.0 ML 2.6 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 13:39:26 39.21639 40.30056 7.0 ML 3.1 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 13:01:42 39.20972 40.29083 13.32 ML 2.5 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 12:55:36 39.22944 40.29917 11.13 ML 3.6 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 12:31:12 39.20056 40.29028 5.12 ML 2.8 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 12:26:22 39.22056 40.31833 7.02 MW 4.4 Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 10:55:49 37.21111 37.02 7.02 ML 2.6 Şehitkamil (Gaziantep)

          2025-06-01 10:54:56 36.72667 25.87833 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

          2025-06-01 10:15:32 40.04333 27.86083 14.42 ML 2.9 Manyas (Balıkesir)

          2025-06-01 09:49:33 36.57083 36.38944 7.09 ML 2.7 Kırıkhan (Hatay)

          2025-06-01 08:57:54 40.03694 27.82722 7.71 ML 2.7 Manyas (Balıkesir)

          2025-06-01 07:28:13 35.40333 25.01889 33.3 ML 3.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [261.52 km] Datça (Muğla)

          2025-06-01 06:10:11 39.23056 28.96472 7.05 ML 2.9 Simav (Kütahya)

          2025-06-01 02:00:29 38.47389 39.16889 6.66 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)

          2025-06-01 01:19:11 36.00611 31.14167 16.09 MW 3.9 Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)

          2025-06-01 00:58:54 39.19889 40.2725 7.0 ML 2.8 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-01 00:51:57 34.21833 26.52639 6.29 ML 2.9 Akdeniz - [287.15 km] Datça (Muğla)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
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