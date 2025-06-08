Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 8 Haziran 2025 Pazar: İstanbul’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        İstanbul deprem ile sallandı! 8 Haziran 2025 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler 8 Haziran AFAD ve Kandilli listesi gündemde en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, İstanbul deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 8 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 08:04 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son depremler listesi 8 Haziran 2025 verileri en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre İstanbul sabaha karşı deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          İSTANBUL'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:48'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          İstanbul'un Silivri ilçesine 23.56 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 17.83 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 05:00'te merkez üssü Yunanistan Ayion Oros olan 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 146.76 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          8 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          Bugün meydana gelen 2,5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-06-08 05:48:01 40.85472 28.27139 17.83 ML 3.1 Marmara Denizi - [23.56 km] Silivri (İstanbul)

          2025-06-08 05:00:38 40.34083 24.00667 7.0 ML 2.9 Ayion Oros (Yunanistan) - [146.76 km] Gökçeada (Çanakkale)

          2025-06-08 00:06:13 34.88694 31.86917 13.41 ML 2.5 Akdeniz - [149.07 km] Gazipaşa (Antalya)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Habertürk Anasayfa