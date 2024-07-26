Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 26 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Ayrıca Cuma günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 20 deprem kayıtlara geçti. İşte, 26 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 26 Temmuz 2024 son depremler listesi...
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AKDENİZ'DE DEPREM!
Akdeniz'de, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 02.59'da meydana gelen deprem yerin 40 kilometre altında ölçüldü.
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KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. 8 kilometre altında meydana gelen deprem saat 01.45'te kaydedildi.
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