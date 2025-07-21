Son depremler 22 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Büyük küçük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. 22 Temmuz son depremler listesi ile bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
- 1
Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
- 2
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 22 Temmuz Salı günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
- 3
22 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-07-21 07:14:04 38.35972 38.77722 10.64 ML 2.5 Kale (Malatya)
-
- 4
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6
-