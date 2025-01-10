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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi 11 Ocak 2025: İstanbul'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verilerine göre biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 11 Ocak 2025: İstanbul'da deprem oldu! En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. Anlık verileri paylaşan kurumlar üzerinden depremin yeri ve büyüklüğüne ulaşılabiliniyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı en son Kars, Hatay ve İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' soruları bu sebeple sıklıkla gündeme taşınıyor. İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 07:21 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:05
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          Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncelleniyor. Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 10 Ocak Cuma gününe ilişkin son dakika depremler...

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          SON DEPREMLER

          MARMARİS MUĞLA’DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Marmaris Muğla kentinde deprem olduğunu duyurdu.

          Saat 06.45’te meydana gelen deprem, yerin 7.0 kilometre altında gerçekleşti.

          ERZURUM’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Erzurum Pasinler kentinde deprem olduğunu duyurdu.

          Saat 06.454te meydana gelen deprem, yerin 7.21 kilometre altında gerçekleşti.

          HAKKARİ’DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, İran’ın Maraqeh kentinde deprem olduğunu duyurdu. Deprem, 66.26 kilometreden Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden de hissedildi.

          Saat 17.01’de meydana gelen deprem, yerin 5.44 kilometre altında gerçekleşti.

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          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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