Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. En son nerede deprem olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Buna göre; son olarak Kars'ta bir deprem meydana geldi. İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü yaşanan son dakika depremler listesi...