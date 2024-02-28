Kars'ta deprem! 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Son verilere göre; 28 Şubat bugün sabah saatlerinde Kars'ın Digor ilçesi sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" soruları yanıt buldu. İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. En son nerede deprem olduğu AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Buna göre; son olarak Kars'ta bir deprem meydana geldi. İşte, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü yaşanan son dakika depremler listesi...
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KARS'TA DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Digor (Kars)
Tarih:2024-02-28
Saat:16:51:41 TSİ
Enlem:40.35972 N
Boylam:43.26167 E
Derinlik:13.4 km
KAYSERİ YAHYALI'DA DEPREM
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 13:18'de Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 16.96 olarak ölçüldü.
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ARDAHAN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 07:06'da Ardahan'ın Göle ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.89 olarak ölçüldü.
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ÇANAKKALE 4.6 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; 27 Şubat Salı günü saat 16:09'da Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından akşam saat 22:52'de aynı yerde 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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