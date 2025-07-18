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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Üsküdar'daki cinayet şüphelisi yakalandı; arkadaşından sonra eski sevgilisini öldürmeye gitmiş | Son dakika haberleri

        Üsküdar'daki cinayet şüphelisi yakalandı; arkadaşından sonra eski sevgilisini öldürmeye gitmiş

        Üsküdar'da dün akşam meydana gelen olayda, Serhat A. kız meselesi nedeniyle çocukluk arkadaşı Sırrı Can Şimşek'i kasığından ve göğsünden vurularak öldürdü. Daha sonra Serhat A. eski kız arkadaşını da öldürmek istedi. Genç kız kapıyı açmayınca kurtuldu. Şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:02
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        Aşk cinayeti! Önce arkadaşını...
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        Üsküdar’da oturan Sırrı Can Şimşek'i (27) kız meselesi yüzünden öldüren Serhat A. (27) Büyükçekmece’de oturan eski kız arkadaşının evinin yakınlarında yakalandı. Şüphelinin çocukluk arkadaşını öldürdükten sonra onunla ilişki yaşadığını öne sürdüğü eski kız arkadaşını da öldürmeye gittiği ancak genç kızın kapıyı açmayarak ölümden kurtulduğu belirtildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Zeynep Kamil Mahallesi, Bağcılar Yokuşu Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Sırrı Can Şimşek evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Sırrı Can Şimşek’in çocukluk arkadaşı Serhat A. tarafından kasığından ve göğsünden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin olay yerinden bir taksi ile kaçarken güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

        ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİN ARKA SOKAĞINDA YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada Serhat A.’nın eski kız arkadaşının Sırrı Can Şimşek’le gönül ilişkisi yaşadığını iki eski arkadaşın bu nedenle kavgalı olduklarını belirledi. Şüphelinin bindiği taksinin plakasını takibe alan polis, şüphelinin eski kız arkadaşının evine doğru gittiği belirledi. Bu gelişme üzerine Küçükçekmece’de oturan kızın evinin çevresinde araştırma başlatıldı. Şüpheli eski sevgilisinin evinin bir sokak arkasında dolaşırken olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

        ESKİ KIZ ARKADAŞINIDA ÖLDÜRMEYE GİTTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Yapılan çalışmalarda şüphelinin eski kız arkadaşının evine gittiği, kapıyı çalmasına rağmen genç kızın kapıyı açmadığını belirledi. Yetkililer şüphelinin arkadaşını öldürdükten sonra eski sevgilisini de öldürmeyi planladığı ancak genç kızın kapıyı açmaması üzerine bu amacına ulaşılamadığının değerlendirildiğini söylediler.

        SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Cinayet Büro Amirliğinde yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf eden ancak daha sonra ifade vermekten vazgeçerek 'Susma' hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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