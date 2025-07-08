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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ümit Özdağ, 'MİT Kanunu'na muhalefet' davasında beraat etti | Son dakika haberleri

        Ümit Özdağ, 'MİT Kanunu'na muhalefet' davasında beraat etti

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu'na muhalefet suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:43
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        Ümit Özdağ MİT davasından beraat etti
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 27'nci dönem milletvekili olarak görev yaptığı 26 Şubat 2020'de, Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Bugün görülen duruşmada Özdağ ve avukatı hazır bulundu. Özdağ savunmasında, "Basından öğrendiğim kadarıyla, Libya’da 2 MİT mensubu şehit olmuş ve isimleri kamuoyuna ifşa edilmiştir. Cumhurbaşkanı da bu şehitlerden bahsederken ‘1-2 şehit’ ifadesini kullanmıştır. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediğim basın toplantısında, bu 2 MİT mensubunun isimlerini anarak, ‘Türk tarihine kahramanlar olarak geçmişlerdir, Allah rahmet eylesin’ dedim. Bu isimleri sosyal medyada ve basında daha önce yayımlanmış kaynaklardan edindim. Murat Ağırel’in paylaşımlarında da yer alıyordu, başka mecralarda da gördüm. Konuşmayı TBMM’nin bana tahsis ettiği basın toplantısı odasında yaptım. Orada sadece milletvekilleri konuşabilir, herhangi biri girip açıklama yapamaz. Aynı çatı altında DEM Partili milletvekili olan bir kişi, Genel Kurul’da ‘Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satıyorsunuz. Bunu yapamazsınız' dedi. Bu sözler nedeniyle hakkında herhangi bir yargılama yapılmadı. Ama ben, yalnızca şehitlerimize ‘Allah rahmet eylesin’ dediğim için yargılanıyorum. Amacım çok açıktır. Ben devlet sırrının ne olduğunu bilen biriyim. MİT’i çok iyi tanırım, onlar da beni tanır. Bu açıklamaya ilişkin olarak MİT, benim hakkımda herhangi bir suç duyurusunda bulunmadı. İlk ifşayı yapan kişilere yönelik suç duyurusunda bulunuldu. Çünkü benim ifşa etmediğimi biliyorlar. Zaten ifşa edilmiş bir bilgi tekrar ifşa edilemez. Bu bir suçlama konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

        Beyanların ardından mütalaasını sunan savcı, Özdağ'ın yaptığı açıklamadan önce MİT personeline ait bilgilerin sosyal medyada yayımlandığını, bu nedenle üzerine atılı suçu işleyemeyeceğini ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatini talep etti. Savcı, söz konusu bilgileri ilk kez yayımlayanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmasına karar verilmesini de istedi. Mahkeme, Ümit Özdağ'ın, üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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