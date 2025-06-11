Ümit Özdağ hakim karşısında
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.
Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.