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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ümit Özdağ hakim karşısında | Son dakika haberleri

        Ümit Özdağ hakim karşısında

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:54
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        Ümit Özdağ hakim karşısında
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün hakim karşısına çıktı.

        Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 10.50 sıralarında başladı.

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