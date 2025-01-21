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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:19
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        Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
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        Ankara'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

        Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

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        Ümit Özdağ gözaltına alındı
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        #Ümit Özdağ
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