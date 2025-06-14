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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tuzla'da intikam cinayetini aynı 3 yıl önce aynı gün gerçekleştirdiler | Son dakika haberleri

        Tuzla'da intikam cinayetini aynı 3 yıl önce aynı gün gerçekleştirdiler

        Tuzla'da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ahmet Kızılkaya'nın 3 yıl önce oğlu tarafından işlenen bir cinayetin intikamını almak için öldürüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 3 yıl önce Kurban Bayramı arifesinde öldürülen kardeşlerinin intikamını almak için yine Kurban Bayramı arifesinde cinayeti işledikleri öğrenildi. Cinayeti kabul eden şüpheliler "Aramızda husumet vardı" dedi

        Giriş: 14.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:52
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        İntikam cinayeti! Aynı gün...
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        İstanbul’da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ahmet Kızılkaya’nın (49) 3 yıl önce oğlu tarafından işlenen bir cinayetin intikamını almak için öldürüldüğü belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin 3 yıl önce Kurban Bayramı arifesinde öldürülen kardeşlerinin intikamını almak için yine Kurban Bayramı arifesinde cinayeti işledikleri öğrenildi.

        Ahmet Kızılkaya (49)
        Ahmet Kızılkaya (49)

        Dehşet veren olay Tuzla Yayla mahallesinde 4 Haziran saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayda Ahmet Kızılkaya, iş görüşmesi için gittiği bir dükkanda silahlı saldırıya uğradı. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, olayı motosikletle olay yerine gelen 2 kişiden birinin kullandığı silahla cinayet gerçekleştiği belirlendi.

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        3 YIL ÖNCEKİ İNTİKAM

        Görüntülerden yolla çıkan polis şoke eden bilgilere ulaştı. soruşturmada cinayetin 3 yıl önce işlenen bir cinayetin intikamını almak için işlendiğini belirledi. 9 Temmuz 2022 tarihinde ki olayda öldürülen Ahmet Kızılkaya’nın oğlu Ferdi Kızılkaya’nın aynı zamanda arkadaşı olan Recep Kutlu’yu tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Ferdi Kızılkaya'nın halen cinayet suçundan cezaevine olduğu, cinayetin kardeşleri tarafından intikam amacıyla işlendiği tespit edildi.

        AYNI GÜNÜ SEÇTİLER

        Bu bilgilerin ardından kimlikleri belirlenen saldırganlar İsmet K(23)., Ercan K.(33) Ve onlara yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen Enes Ö. yakalandılar. Polis şüphelilerin kardeşlerinin intikamını almak için 3 yıl önce cinayetin işlendiği Kurban Bayramı arifesini seçtikleri belirlendi. 3 yıl sonra yine bir Kurban Bayramı Arifesinde Ahmet Kızılkaya’yı takip eden şüphelilerin olayı gerçekleştikleri öğrenildi.

        İTİRAF ETTİLER

        Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin intikam cinayeti iddiaları kabul etmedikleri “Aramızda bir husumet vardı. Cinayeti bu nedenle işledik dedikleri öğrenildi. Şüphelilerden İsmet K.’nın olayda silah kullandığı Ercan K.’nın ise olay yerine geldikleri motosikleti kullandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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