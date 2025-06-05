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        Haberler Dünya Son dakika: Trump ve Çin lideri Xi telefonda görüştü | Dış Haberler

        Trump ve Çin lideri Xi telefonda görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü. Çin tarafı görüşme teklifinin Trump'tan geldiğini duyurdu. Trump görüşmenin ardından bir açıklama yaparak görüşmenin 1.5 saat sürdüğünü ve iki taraf için de çok olumlu geçtiğini söyledi. Xi Jinping de, "Trump'ı Çin'de ağırlamak isteriz. İki tarafın da uzlaşma anlayışını geliştirmesi gerek. Tayvan meselesini 'dikkatli' ele almaları gerek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:58
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        Trump ve Çin lideri Xi telefonda görüştü
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        ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, küresel ticareti sarsan gümrük vergileri konusunda iki ülke arasında tıkanan müzakerelerin ortasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bugün yapılan görüşme, Trump'ın Xi ile bir anlaşmaya varmanın zor olduğunu söylemesinin ardından geldi.

        Trump görüşmenin ardından bir açıklama yaparak görüşmenin 1.5 saat sürdüğünü ve iki taraf için de çok olumlu geçtiğini; iki ülke ekibinin kısa zaman içinde görüşeceğini duyurdu.

        "Tayvan meselesini 'dikkatli' ele alın"

        Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Xi, şunları söyledi:

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        "Trump'ı Çin'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İki taraf da askeri, ekonomik alanda birbirine karşı anlayışını geliştirmeli. Aksaklıkları gidermeliyiz. İki taraf da yanlış anlamaları azaltmalı, anlayışı güçlendirmeli. Çin'in samimiyeti ve prensipleri var. Uzlaşmaya varılmışsa iki taraf da buna uymalı.

        ABD, Tayvan meselesini 'dikkatle' ele almalı. İki taraf da 'kazan-kazan' formülüyle hareket etmeli. ABD, çok az sayıdaki Tayvan bağımsızlık ayrılıkçılarının Çin ve ABD'yi tehlikeli çatışma ile karşı karşıya gelme durumuna sürüklemesinden kaçınmalıdır."

        Trump'ın açıklamasının ardından görüşme

        Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çin Devlet Başkanı XI'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi ÇOK KATI VE ANLAŞMA YAPMASI SON DERECE ZOR!!!" demişti.

        Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri, 12 Mayıs'ta her iki ülke arasında görüşmelerin yapılabilmesi için gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi konusunda varılan anlaşmadan kısa bir süre sonra durmuştu.

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