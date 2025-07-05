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        Haberler Dünya Trump'tan ateşkes anlaşması açıklaması - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Trump'tan ateşkes anlaşması açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın olumlu yanıt verdiği Gazze anlaşmasının gelecek hafta yapılabileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05.07.2025 - 06:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 06:32
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        Trump'tan ateşkes anlaşması açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın olumlu yanıt verdiği Gazze anlaşmasının gelecek hafta yapılabileceğini açıkladı.

        Reuters'ın haberine göre, Başkan Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD'nin arabuluculuğunda sunulan Gazze ateşkesi önerisine "olumlu bir ruhla" yanıt vermesinin olumlu olduğunu söyledi.

        Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, önümüzdeki hafta Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini ancak müzakerelerin mevcut durumu hakkında kendisine bilgi verilmediğini söyledi.

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        Fotoğraf, Reuters tarafından servis edilmiştir.

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