ABD Başkanı Trump California'ya gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump, California'nın Los Angeles kentinde protestolar sürerken bir açıklama yaparak, "Bugün Fort Bragg Üssü'ne gideceğim. Müthiş kalabalığa harika bir konuşma yapacağım" dedi.
ABD Başkanı Trump, federal yetkililerin Los Angeles'taki mahallelere baskın yaparak birçok göçmeni gözaltına almasının ardından çıkan protesto gösterilerinin 4. gününde California'ya gideceğini duyurdu.
Eyaletteki Fort Bragg Askeri Üssü'ne gideceğini bildiren Trump, "Orada müthiş bir kalabalığa harika bir konuşma yapacağım" dedi.
Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "Eğer son üç gecedir Los Angeles'a "ASKERLERİ GÖNDERMESEYDİM", bir zamanların o güzel ve büyük şehri şu anda yerle bir olmuş olurdu, tıpkı beceriksiz bir Vali ve Belediye Başkanı yüzünden Los Angeles'ta 25 bin evin yerle bir olması gibi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Los Angeles'ta bulunan askerlerin görevlerini devam ettireceğini bildirdi.
Trump "Tehlike bitene kadar askerler kalacak." dedi.