Transferde şimdiye kadar derinden ilerleyen Galatasaray üst üste yaptığı hamlelerle sessizliğini de bozdu! Sol beke Angelino, öne ise Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu getiren Galatasaray, Mauro Icardi ile de sözleşme imzaladı.