SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray, 8 numara transferinde büyük oynuyor!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Wilfried Zaha'yla anlaşan ve golcü oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar Mauro Icardi ile de sözleşme imzaladı. Arjantinli yıldızla anlaşan Galatasaray gözünü orta saha transferine çevirdi. Bir süredir Leandro Paredes'le ilgilenen Cimbom, Tomas Soucek ve James Ward-Prowse'u gündemine aldı! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri
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Transferde şimdiye kadar derinden ilerleyen Galatasaray üst üste yaptığı hamlelerle sessizliğini de bozdu! Sol beke Angelino, öne ise Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu getiren Galatasaray, Mauro Icardi ile de sözleşme imzaladı.
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Eşinin sağlık durumu nedeniyle Arjantin'de bulunan golcü oyuncunun yanı sıra Wilfried Zaha'yı da renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta saha için de gaza basmış durumda...
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Lucas Torreira'nın yanında çift yönlü oynayabilen atletik bir orta saha almak isteyen sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes ve Fred'le ilgileniyordu.
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Leandro Paredes'e uzun süre önce teklifini yapan ve belli bir ölçüde anlaşan Galatasaray, Arjantinli yıldızın beş büyük ligden teklif beklemesi sonrasında teklifini bir miktar revize etmiş ve beklemeye geçmişti.
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Paredes'in Lazio'yla görüşmesi sonrasında ise sarı-kırmızılılar harekete geçti ve Fred için Manchester United ile masaya oturdu.
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Bir süredir İngiliz deviyle pazarlık halinde olan Galatasaray, Fred için Manchester United'ın 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisini istediği seviyelere çekemeyince listesindeki diğer isimler için de düğmeye bastı.
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Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch için de dirsek temasıyla durum bilgisi alan Galatasaray'ın esas hedefleri ise ortaya çıktı.
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Sarı-kırmızılılar, West Ham United'la bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki orta saha Tomas Soucek'in yanı sıra Southampton'da forma giyen James Ward-Prowse ile ilgileniyor.
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Orta saha transferini de bir an önce noktalamak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı değil, ses getirecek bir kadro kurmayı hedefliyor.
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Bu doğrultuda transferde nokta atışı yapmak isteyen Galatasaray, Tomas Soucek için West Ham United ile aracılar vasıtasıyla görüşme gerçekleştirdi.
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Londra ekibi sözleşme uzatmaya henüz yanaşmayan Çek futbolcunun piyasası varken ve sözleşmesinin son yılına girmeden Soucek'i elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
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Soucek'in 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında gösterdiği performansın ardından geçen sezon istatistiklerinde gerileme yaşaması ve ilerleyen yaşı nedeniyle istediği yıllık ücret miktarına West Ham United'ın sıcak bakmaması da oyuncunun satışına giden yolu açmış durumda...
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Manchester United'dan Scott McTominay ve Juventus'tan Dennis Zakaria'yla ilgilenen West Ham United, Declan Rice satışı sonrasında orta sahada komple bir revizyona gitmek istiyor.
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WestHamZone'un aktardığına göre Soucek'in pazar değerinin olup olmadığı henüz bilinmiyor ve 'cüzi' bir bonservis bedeliyle kadroya katılabilir.
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Sarı-kırmızılıların gündemindeki diğer bir isim ise Southampton'ın duran top ustası James Ward-Prowse...
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Geçen sezon Premier Lig'de küme düşen Southampton'la Championship'te oynamak istemeyen İngiliz futbolcu için tek aday ise Galatasaray değil... Ward-Prowse ile West Ham United da ilgileniyor.
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Kaptanını kaybetmek istemeyen Southampton, 27 yaşındaki İngiliz için 40 milyon Euro'lu kbonservis bedeli talep ediyor. West Ham United ise Ward-Prowse için 25 milyon Euro'luk bir teklif yapmış durumda...
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Bu meblağlara çıkamayacak olan Galatasaray ise İngiliz oyuncuyu bir yıllığına Şampiyonlar Ligi faktörüyle kiralamak istiyor. Oyuncuyu kaybetmek istemeyen Southampton'ın bu teklife sıcak bakabileceğini düşünen sarı-kırmızılılar teklif yapmak için hazırlanıyor.
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